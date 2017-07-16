TBMM’deki 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında, Şeref Holü’nde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflar ile gazetelerde yayımlanan haberlerin yer aldığı “15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi” sergisi açıldı. Habertürk’ün manşetlerinin de yer aldığı serginin açılışını, TBMM Başkanı İsmail Kahraman yaptı. Açılışa; Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, eski Meclis Başkanları Bülent Arınç ile Yıldırım Akbulut ve çok sayıda milletvekili katıldı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Kahraman, Meclis’te “Demokrasi Müzesi” oluşturulacağını belirtirken, ilk bombanın atıldığı yere doğru yapılacak yola da “Demokrasi Yolu” adının verileceğini söyledi. Kalkışmayı unutturmayacaklarını ifade eden Kahraman, o gece bütün milletvekilleri ve milletin ay-yıldız rozeti altında birleştiğini dile getirdi. Şehitler sayesinde ülkenin var olmaya ve güçlü bir devlet olarak tarih yolculuğunu sürdürmeye devam edeceğini kaydeden Kahraman, “Bu direniş sadece bir partinin, sadece bir görüşün değil demokrasiyi özümsemiş topyekûn milletimizindir. Milletimize şükran borçluyuz” dedi.