TUTUKLU bulunduğu İzmir Foça Açık Cezaevi’nden firar eden yazar ve dil bilimci Sevan Nişanyan, kaçışını duyurduğu sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor. Nişanyan dün de ‘Kanun kaçağı’ notuyla kendi fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına Nişanyan’ın yakın dostu Ali Nesin de yorum yazdı.

Bir takipçinin, “Nasıl kaçtın yaa? Yüzerek diyorlar” yorumuna Ali Nesin, “Uçtum dedi ya” yanıtı verdi. Nişanyan ise “Tünel kazdık Ege’nin altından” yorumunu yaptı. Gazete Habertürk'ten Ümran Avcı'nın haberine göre Nişanyan, bir başka paylaşımında da şunları yazdı: “11 yıl değil 17 yıl 8 ay kesinleşmiş ceza var. Yatarı altı buçuk yıl, üç buçuk bitti üç yıl kaldı. Daha da dava açıyorlar. Hem cezaevi yöneticilerine de acımak lazım. Onlara da yazık sonuçta, can taşıyorlar.”