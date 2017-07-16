Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra ise Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ile Ardahan'da aralıklı ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Kars ve Ardahan'da 9, Erzurum'da 13, Ağrı'da 15, Erzincan'da 16, Tunceli'de 18, Iğdır'da 19 derece ölçüldü.

Bölgede hava sıcaklıkları, mevsim normalleri civarında seyredecek. Günün en yüksek sıcaklıklarının Tunceli'de 38, Erzincan'da 35, Iğdır'da 34, Ağrı'da 33, Erzurum ve Kars'ta 29, Ardahan'da 27 derece olacağı öngörülüyor.

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