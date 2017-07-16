İstanbul Başakşehir'de yüzleri maskeli bir grup, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde seyir halinde bulunan İETT otobüsünü durdurup ateşe verdi. Olay sonrası otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

İHA'nın haberine göre, olay dün akşam saat 23.00 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde meydana geldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde seyir halindeki bir yolcu otobüsünü durduran yüzleri maskeli bir grup şoför ve yolcuları indirdikten sonra otobüse molotofkokteyli attı. Olayın ardından saldırganlar kaçarken ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda yanan otobüsü tamamen söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.