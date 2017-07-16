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"Kendini darbeden uzak gösterebilme" tedirginliğiyle son olarak Amerikan Ulusal Halk Radyosuna (NPR) mülakat veren elebaşı Gülen'in malikanedeki çalışanlarının, malikane çevresinde yapılacak gösteri ve haberleri engellemek için polisin de yardımıyla yoğun bir çaba içinde olması dikkati çekti.