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FETÖ'nün malikanesi havadan görüntülendi

16 Temmuz 2017 Pazar, 10:39:52

15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıl dönümünde AA'nın havadan görüntülediği Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’daki malikanesinde korku ve sessizliğin hakim olduğu görüldü

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    AA, FETÖ elebaşı Gülen’in 1999’dan beri yaşadığı ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki malikanesini havadan görüntüledi.

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    Yaklaşık 400 dönümlük oldukça büyük bir arazi içindeki malikane, etrafındaki binalarla birlikte büyük kompleks yapısıyla dikkati çekiyor.

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    AA’nın helikopterle çektiği görüntülerde elebaşı Gülen’in yaşadığı arazinin tüm detayları görülürken, malikanede görev yapan FETÖ mensubu bir kişinin elindeki kamera ile helikopteri çektiği dikkatlerden kaçmadı.

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    POLİS İZİN VERMEDİ

    Öte yandan sabah saatlerinde malikanenin bulunduğu sokağa gelen göstericilere ve basın mensuplarına sınırlı bir alan ayıran ABD polisi, kısa bir süre sonra alanda bulunan herkesi sokağın dışına çıkardı.

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    Polis FETÖ malikanesinin yöneticisinin kendilerini aradığını ve sokaktaki kişilerin rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle uzaklaştırılmasını istediğini belirtti.

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