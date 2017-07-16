Eski teknik direktör ve halen yorumcu olan Reha Kapsal, Cumhurbaşkanlığı'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için özel hazırlattığı ve Cumhurbaşkanı Recep Teyyip Erdoğan'ın seslendirdiği klipte 1 yıl önceki hain darbe girişiminde oğlu Abdullah Tayyip'le birlikte şehit olan ünlü reklamcı Erol Olçok'u canlandırdı.

DHA'nın haberine göre; Klipte darbe girişimini otomobiliyle geçerken farkeden Kapsal, evine gidip namazını kıldıktan sonra beyaz gömleğini giyerek kendisiyle gelmek isteyen oğlu Abdullah Tayyip'i canlandıran oyuncuyla birlikte daha sonra adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değişen Boğaziçi Köprüsü'ne gidiyor.

Köprüde asker üniformalı teröristlere korkmadan karşı duran halkın en önünde yürüyen Olçok'u canlandıran Kapsal ve oğlu, birlikte vurulup şehit oluyor. Klibin sonunda ise Erol Olçok rolündeki Kapsal ve o gece Ankara'da darbeci general Semih Terzi'yi öldürüp darbe girişiminin seyrini değiştirdikten sonra şehit edilen Ömer Halisdemir köprüde bir araya gelip şehitlerle birlikte yürüyor.

Kariyerinde Ümit Milli Takım, Altay, Ankaragücü, Osmanlıspor, Karşıyaka gibi takımları çalıştıran, halen futbol yorumculuğu yapan Reha Kapsal'ın klipten aldığı tüm geliri şehit ailelerine bağışladığı öğrenildi.

Erol Olçok

Reha Kapsal

15 Temmuz klibi