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Gri listede aranan terörist öldürüldü

Gri listede yer alan sözde "Kendal" alan sorumlusu bölücü terör örgütü mensubu, Diyarbakır Lice kırsalında ölü olarak ele geçirildi. Teröristin, hava harekatı sonucu öldürüldüğü açıklandı

16 Temmuz 2017 Pazar, 15:47:31 Güncelleme: 16:55:28 İHA

İHA'nın haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır Lice kırsalında icra edilen hava harekatı sonucu gri listede yer alan sözde Kendal alan sorumlusu bölücü terör örgütü mensubunun ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

TSK, Diyarbakır Lice kırsalında 12 Temmuz 2017'de icra edilen hava harekatı sonucu ölü olarak ele geçirilen bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristten birisinin arananlar gri listesinde yer alan sözde Kendal alan sorumlusu olduğunu açıkladı. Tunceli Pülümür'de keşif, gözetleme ve pusu faaliyeti icra eden güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu bir grup terörist arasında çıkan çatışmada da bir teröristin silah ve teçhizatı ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 14 dakika önce
    Onun cehennem çukuru olsun inş.
  • Misafir 17 dakika önce
    çoook iyi haber
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