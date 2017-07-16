Kocaeli'nin İzmit ilçesinde içinde 5 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. 2'si çocuk, 4 kişi denizden çıkartılırken, kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.







İHA'nın haberine göre olay, bugün 17.30 sıralarında İzmit ilçesi Sekapark açıklarında meydana geldi. İçinde 5 kişinin bulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı battı.







Teknede bulunan 2'si çocuk 5 kişi çırpınmaya başladı. Teknenin battığını gören, başka bir feribotta bulunan vatandaş hemen denize atladı.







Olay yerine ise çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 2'si çocuk 4 kişi Deniz Polisinin de yardımı ile denizden çıkartılırken, bir kişi ise kayboldu.







Kaybolan şahsı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Kurtarılan 2 kişinin ise durumunun ağır olduğu ifade edildi.







Denizden çıkartılan şahıslar çevre hastanelere sevk edildi.

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