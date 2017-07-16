Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yol uygulaması yapan polis memuru, bir minibüsün çarpması sonucu şehit oldu.

İHA'nın haberine göre kaza, saat 16.20 sıralarında Konya Afyonkarahisar karayolu Kadınhanı ilçesi Bölge Trafik Denetleme İstasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol uygulaması yapan polis ekibinden Erkan Kurşun (40), yoldaki dubaları aldığı sırada Konya istikametine seyir halinde olan R.Ö. idaresindeki minibüs, polis memuruna çarptı.

Polis memuru Kurşun olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüsünün uyuduğu belirtilen minibüs, çarpmanın ardından refüje çıkarken, polis memuru Erkan Kurşun'un şapkasının da minibüsün koltuğuna düştüğü görüldü. Kaza mahalline polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza mahallinde inceleme yaparken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.