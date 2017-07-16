Artvin'de otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.







Ardahan'dan Artvin'in Şavşat ilçesi istikametine doğru gitmekte olan İsameddin Demir yönetimindeki 08 HD 289 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenden dolayı Sahara Dağı mevkisinde yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.





Araç içerisinde bulunan sürücü Demir'in yanı sıra eşi Sultan Demir ve torunu Kuzey Demir kaza yerinde hayatını kaybetti.





Kazadan ağır yaralı kurtulan gelin Şenay Demir ise olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.





Aracın sürücüsü Demir’in, uçakla Kars Havaalanı'na gelen gelini ve torununu alarak Dalkırmaz köyüne götürmek için yola çıktığı öğrenildi.