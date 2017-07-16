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Bursa'da oğlunu vuran baba: Vatan hainiydi

Bursa'da oğluna 4 kez ateş eden baba "Pişmanım. Madde kullanıyordu, vatan hainiydi." dedi

16 Temmuz 2017 Pazar, 22:06:19 Güncelleme: 22:10:16 AA

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir baba, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddiasıyla tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü.Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Mert Sokak'taki bir evde ikamet eden ve kanser hastası olduğu bildirilen baba İ.Ö. (51), yaklaşık 1 önce cezaevinden çıkan oğlu M.Ö. (25) ile uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba İ.Ö., oğluna ruhsatsız tabancayla 4 kez ateş etti. Evde bulunan aile fertlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.Ö.'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Baba İ.Ö. de olay yerine gelen Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.İşlemlerinin ardından cinayet bürosu ekipleri tarafından Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürülen baba İ.Ö., gazetecilere, "Pişmanım. Madde kullanıyordu, vatan hainiydi." dedi.Dört kardeş oldukları öğrenilen M.Ö.'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 12 dakika önce
    İnsanlar insanlıktan çıkmış
  • Misafir 30 dakika önce
    evlat acısı ve ceza evı yolu kolay deyıl aallah kımseyı şaşırtmasın
  • Misafir 32 dakika önce
    alah sabır metanet versın acı olay
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