İpsala Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Yunanistan'dan Türkiye'ye açılan Kipi Sınır Kapısındaki yoğunluk nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İlerlemeyen kuyruk nedeniyle sürücüler, yollarda kontak kapattı.





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Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre, Yunanistan'dan Türkiye'ye açılan sınır kapısındaki yoğunluk nedeniyle sürücüler isyan etti.Gurbetçilerin tatil için Türkiye'yi tercih etmesi üzerine İpsala Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapı'nda yoğunluk oluştu. Sınır kapısındaki yoğunluk nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.Araç kuyruğu Dedeağaç'a kadar dayandı. Yoğunluğa hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda kontak kapattı.