ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Yunanistan
GÜNDEM

Yunanistan'dan Türkiye'ye açılan Kipi Sınır Kapısı'nda guebetçi yoğunluğu

İpsala Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Yunanistan'dan Türkiye'ye açılan Kipi Sınır Kapısındaki yoğunluk yaşanıyor. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda sürücüler kontak kapattı

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 00:43:46 Güncelleme: 01:07:59

İpsala Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Yunanistan'dan Türkiye'ye açılan Kipi Sınır Kapısındaki yoğunluk nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İlerlemeyen kuyruk nedeniyle sürücüler, yollarda kontak kapattı.



Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre, Yunanistan'dan Türkiye'ye açılan sınır kapısındaki yoğunluk nedeniyle sürücüler isyan etti.



Gurbetçilerin tatil için Türkiye'yi tercih etmesi üzerine İpsala Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapı'nda yoğunluk oluştu. Sınır kapısındaki yoğunluk nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. 




Araç kuyruğu Dedeağaç'a kadar dayandı. Yoğunluğa hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda kontak kapattı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER