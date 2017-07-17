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Şanlıurfa'da evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, bir evde çıkan yangında biri bebek 3 çocuk yaşamını yitirdi

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:30:33 Güncelleme: 09:32:05 DHA

DHA'nın haberine göre; Yangın, sabah erken saatlerde Siverek'in Karacadağ Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Menek'e ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran alevler uykuda olan 6 aylık Ahmet, 2 yaşındaki Mustafa ve 3 yaşındaki Bedriye'nin ölümüne neden oldu.

Bu sırada hayvanlarını yemleyen Menek çiftinin durumu fark etmesiyle çağırılan itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından 3 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı.

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