Ergenekon Davası'na delil kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" belgesinde Dursun Çiçek'in ıslak imzası bulunduğu iddia edilerek kumpas kurulduğu gerekçesiyle aralarında adli tıp uzmanlarının bulunduğu davada 2 tutuklu sanık tahliye edildi.

DHA'nın haberine göre, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce'nin bulunduğu 3'ü tutuklu 18 sanık hazır bulundu. Şikayetçi Dursun Çiçek ile kızı ve avukatı olan İrem Çiçek duruşmaya katıldı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer de duruşmada hazır bulundu. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Eyüp Kandemir, Gürol Berber, Mehmet Akın ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar ve avukatları tahliyelere ilişkin talepte bulundu.

2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Gürol Berber ve Mehmet Akın'ın savunmalarının alınmış olması, tutuklu kaldıkları süre, mevcut delil durumu dikkate alınarak, adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verildi.

Dosyanın tek tutuklu kalan sanığı Eyüp Kandemir'in ise dosyadaki mevcut delil durumu, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki bir kısım sanık savunmaları, tanık beyanları, dosya içerisindeki arama tutanakları ve tutanak içerikleri, eşine ait kullandığını kabul ettiği telefonlardan "Bylock" görüşmeleri yaptığına dair tespitler dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

18'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Ergenekon davası ve bu davanın sanığı müştekilere atfedilen eylemlerin sıralandığı iddianamede, "İrtica İle Mücadele Eylem Planı" isimli belge üzerinde, müşteki Dursun Çiçek tarafından atıldığı iddia edilen imzayla ilgili rapor düzenleyen Adli Tıp Kurumu, Polis ve Jandarma kriminal laboratuvarlarında görevli 18 sanığın eylemleri sıralanıyor.

Aralarında emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu ile eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce'nin bulunduğu 18 sanığın "Terör örgütü üyeliği" ve "Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma" suçlarından 8,5'er yıldan 18'er yıla kadar hapisleri talep ediliyor.