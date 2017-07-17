Adana'nın Aladağ ilçesinde geçen yıl 29 Kasım'da 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili yurt müdürünün de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 7 sanık hakkında açılan davanın ikinci duruşmasının görülmesine başlandı.

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nce, adliyedeki yer darlığı nedeniyle Kozan Ticaret Odası'nın konferans salonunda görülen duruşmaya tutuklu yurt müdürü Cuma Ali Genç, yurdun bağlı olduğu Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin Başkanı İsmail Uğur, dernek görevlileri Mahir Kılıç, Mahmut Deniz, Mustafa Öztaş ve Ramazan Keleş ile tutuksuz sanık Ramazan Dede, müşteki aileler, sanık yakınları ile taraf avukatları katılıyor.

Bu arada, sanıklardan biri duruşma salonuna getirilişi sırasında kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ne çekiyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ DAVAYI TAKİP EDİYOR

"Adalet mücadelemiz başka canlar yanmasın diyedir. Aladağ'ı unutma, unutturma" yazılı pankart ve çocukların isimlerinin yazılı olduğu dövizleri taşıyan, çocukların ailelerinin de arasında olduğu grup, duruşmanın görüldüğü binanın önünde bir araya geldi.

Yangında hayatını kaybeden Zeliha Avcı'nın annesi Sultan Avcı, duruşma öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalle muhtarının davadan vazgeçmeleri için kendilerine baskı yaptığını iddia etti.

Avcı, "Muhtar A.A. tarafından bize 'Dilekçe yazın, size para yatıracaklar.' denildi. Muhtar bizleri baskı altına aldı. Korkuyoruz ve güvencemiz yok. Kendimizi savunmak ve adalet istiyoruz." diye konuştu.

Duruşmayı takip etmek için gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da adaletin tecelli etmesi için sonuna kadar davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Soma'daki maden faciasında oğlunu kaybeden Elmas Kaya da "Buradaki insanlar da benim gibi evlatlarını kaybettikleri için acılarını paylaşmak adına Manisa Soma'dan geldim." ifadelerini kullandı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da özel öğrenci yurdunda çıkan yangında 10 öğrenci, yurt yetkilisinin 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmiş, bazı öğrenciler de yaralanmıştı. Olayla ilgili "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın 30 Mayıs'ta görülen ilk duruşmasında 7 sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Sanıklardan 70 yaşındaki Ramazan Dede ise 5 Haziran'da avukatının başvurusu üzerine adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

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