Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askeri konvoyun geçişi sırasında patlama meydana geldi. Hakkari Valiliği'nden yapılan son açıklamada yaralı asker sayısının 19 olduğu, 1 askerin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

VALİLİK'TEN YENİ AÇIKLAMA; YARALI SAYISI 19

Hakkari Valiliği, Yüksekova Esendere'de yaşanan patlamayla ilgili ikinci bir açıklama daha yaptı. Açıklamada yaralı sayısının 19 olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"17.07.2017 günü İlimiz Esendere Beldesinden Yüksekova İlçesine askeri personel taşıyan bir araca yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen EYP(el yapımı patlayıcı) saldırısı sonucu 19 askeri personel yaralanmıştı. Sağlık kuruluşlarından alınan son bilgilere göre 18 askeri personelin sağlık durumunun iyi olduğu, 1 askeri personelin ise hayati tehlikesinin devam ettiği anlaşılmıştır. Hayati tehlikesi bulunan askeri personelin sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavisine devam edilmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'dan olayla ilgili olarak şu açıklama yapılmıştı:

"Bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından Hakkâri İli Yüksekova İlçesi, Esendere Beldesi yakınlarında 17 Temmuz 2017 tarihinde intikal halinde bulunan askeri aracın geçişi esnasında el yapımı patlayıcının infilakı neticesinde dördü ağır olmak üzere 17 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilerek gerekli müdahalelere başlanmıştır. Bu hain saldırıda yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

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