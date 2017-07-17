Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından, 7. sezonu başlayan Game Of Thrones'a göndermede bulunulan bir paylaşım yapıldı. Paylaşılan videoda Jandarma Bandosu, dizinin ünlü müziğini seslendirdi.

Daha önceki paylaşımları ile dikkatleri çeken Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi hesabından şu paylaşım yapıldı;

"Kış Geldi! #GoTS7

Olsun, Jandarma varsa herkes güvende!"

— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) July 17, 2017

STAR WARS GÖNDERMESİ DİKKATLERİ ÇEKMİŞTİ

Jandarma Genel Komutanlığı'nın, 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü'nde yaptığı paylaşım da ses getirmişti.

— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) May 4, 2017

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan bir diğer paylaşımda ise "Fazla söze gerek" mesajıyla paylaşılan fotoğrafta "Taktik maktik yok" ifadeleri yer almıştı.

— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) May 9, 2017

JANDARMA'DAN RAP

— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) May 31, 2017

TDK PAYLAŞIMI

— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) July 12, 2017

Game of Thrones

jandarma