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Jandarma, Game Of thrones
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Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Game of Thrones göndermesi: Kış geldi! Olsun...

Twitter hesabından yapılan paylaşımları ile dikkat çeken Jandarma Genel Komutanlığı, 7. sezonu başlayan Game Of Thrones'a da göndermede bulundu

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:40:39 Güncelleme: 12:12:52 HABERTURK.COM

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından, 7. sezonu başlayan Game Of Thrones'a göndermede bulunulan bir paylaşım yapıldı. Paylaşılan videoda Jandarma Bandosu, dizinin ünlü müziğini seslendirdi.

Daha önceki paylaşımları ile dikkatleri çeken Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi hesabından şu paylaşım yapıldı;

"Kış Geldi! #GoTS7

Olsun, Jandarma varsa herkes güvende!"

STAR WARS GÖNDERMESİ DİKKATLERİ ÇEKMİŞTİ

Jandarma Genel Komutanlığı'nın, 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü'nde yaptığı paylaşım da ses getirmişti.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan bir diğer paylaşımda ise "Fazla söze gerek" mesajıyla paylaşılan fotoğrafta "Taktik maktik yok" ifadeleri yer almıştı.

JANDARMA'DAN RAP

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