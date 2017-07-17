İstanbul Pendik'te, Fevzi Çakmak Mahallesi Numan Sokağı'nda, 2 kişi arasında "yol verme" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, aynı sokakta iş yeri bulunan Bayram Baydar, kavga edenlere müdahale etti. Bu sırada tabancayla vurulan Baydar ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Baydar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, tartışma sırasında Baydar'ı tabancasıyla vurduğu iddia edilen E.K'nin polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

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