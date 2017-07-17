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Yol verme kavgasını ayırmak istedi, hayatını kaybetti

Pendik'te, iki kişi arasındaki kavgayı engellemeye çalışırken silahla yaralanan Bayram Baydar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:53:18 Güncelleme: 12:01:37 AA

İstanbul Pendik'te, Fevzi Çakmak Mahallesi Numan Sokağı'nda, 2 kişi arasında "yol verme" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, aynı sokakta iş yeri bulunan Bayram Baydar, kavga edenlere müdahale etti. Bu sırada tabancayla vurulan Baydar ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Baydar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, tartışma sırasında Baydar'ı tabancasıyla vurduğu iddia edilen E.K'nin polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

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