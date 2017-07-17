Adana'da 11 yaşındaki Cuma Aydın, kavurucu sıcak havaya rağmen sokakta atık kağıt ve plastik toplayarak ailesinin geçimine katkı sağlamaya çalışıyor.



Kentte yüksek nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceye kadar yükselirken, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Cuma Aydın, çöplerden plastik ve kağıt atık toplayıp satarak 4 çocuklu ailesine destek olmak için ter döküyor.





DHA'nın haberine göre, ayağında terliğiyle sokakları dolaşarak ekmek parasını çıkarmaya çalışan küçük çocuğun, ağır geldiği anlaşılan plastik torbayı taşımaya çalışması görenleri duygulandırdı.



Yaklaşık 30 kilo ağırlığında olan Cuma Aydın, zaman zaman yorulunca torbayı sürükleyerek taşımaya çalıştı.