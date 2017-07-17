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HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'a hapis cezası

Mahkeme heyeti, İbrahim Ayhan'ı "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 3 ay hapse mahkum etti

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:38:05 Güncelleme: 13:39:47 AA

HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'a, "terör örgütü propagandası"ndan yargılandığı davada bir yıl 3 ay hapis cezası verildi. 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yedinci duruşmaya sanık Ayhan katılmadı, salonda sanığın avukatlarından Sevda Çelik Özbingöl ile beraberindeki 5 avukat hazır bulundu. Avukat Özbingöl, müvekkilinin hafifletici sebeplerden faydalanmasını istedi.

1 YIL 3 AY HAPİS

Talebi reddeden mahkeme heyeti, sanık Ayhan'ı ''terör örgütü propagandası'' suçundan bir yıl 3 ay hapse mahkum etti.

HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan hakkında, "terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren eylemlerini meşru gösterecek ve övgü oluşturacak şekilde açıklama ve paylaşımları" nedeniyle 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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