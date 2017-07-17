OHAL 3 ay uzatıldı!

OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi TBMM Başkanlığına sunulmuştu. Tezkere AK Parti ve MHP'li vekillerin oyu ile kabul edildi.
Başbakanlık Tezkeresi, TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli ve 1116 sayılı kararı ile ülke genelinde ilan edilen, 18 Nisan 2017 tarihli ve 1139 sayılı kararı uyarınca devam etmekte olan Olağanüstü Halin (OHAL), 19 Temmuz 2017 çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasını içeriyor.
- ohal
- ohal uzatıldı mı
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YORUMLAR 24
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Misafir 4 saat önceKılıçdaroğlunun yabancı basına verdiği röportajdan: "Biz hızlı bir normalleşme istiyoruz ama OHAL çıkardılar 20 temmuzda. diktatörlük hede höde.." Biri bu adama OHAL'in neden/niçin/hangi durumlarda çıkarılması için İCAT edildiğini anlatabilir mi? Ülke darbeyle işgal edilip devlet alaşağı edilmeye çalışıldıktan sonra OHAL çıkmayacaksa Ne zaman çıkacak? Tabii ki olacak. Bu tehditlerin geçtiğinden emin olunana dek, gerekirse 5 yıl! Fransa'da 3 terörist 20-30 kişiyi taradı diye 3 senedir OHAL var, halen devam ediyor. Bizde meclis, vatandaşlar, özel kuvvetler bombalanıyor tanklarla eziliyor vs. adam OHAL olmasın diyor. Bunun anlamı tam olarak, "FETÖ ülkeyi alsın, keşke işgal etseydi yeni kalkışmayla" demektir! Sen kimdensin Kılıçdaroğlu?2430
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Misafir 4 saat öncesıkı yönetim olmalı sosyal medya kapatılmalı 3 milyon işsiz devletin münasip gördüğü işlerde çalıştırılmalı1227
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Misafir 4 saat önceOTOMATİK AKARYAKIT ZAM SİSTEMİNE DÖNDÜ. O HALİ YILLIK YAPIN. DAHA UĞRAŞMAYIN. 3 AY NEDİR Kİ. YÖNETİM ŞEKLİ DE K.H.K OLSUN. BU İŞ BİTSİN213