Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilmelere karşı yapılan itirazları görüşecek olan 7 üyeli Olağanüstü Hal ( OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu işbaşı yaptı. KHK ile işinden ihraç edilen ya da açığa alınan kamu personeli işlerine geri dönebilmek için bugün dilekçe vermeye başladı.

İHA'nın haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lar ile çok sayıda kişi çalıştıkları kurum veya kuruluşlardan ihraç edilirken, bazı kurum ve kuruluşlar da kapatıldı. 23 Ocak 2017 tarihli 685 sayılı KHK ile kurulan OHAL İnceleme Komisyonu, yapılan itirazları değerlendirmek için bugün işbaşı yaptı. Komisyon tarafından, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğinin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon, konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel eğitim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması ve emekli personelin rütbelerinin alınmasına ilişkin itirazların incelenmesi işlemleri inceleme konusu yapılacak.

BAŞVURULAR İLK ÖNCE İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvurular bugün itibariyle ilk önce https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr/ adresinde yer alan elektronik ortamda hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle yapılacak. İhraç edilen veya açığa alınan kişiler, internet üzerinden yapılan başvuru sonrası başvuru formunu doldurup çıktısı imzalandıktan sonra valiliklere veya bakanlıkların merkez teşkilatlarına bu formu ve ekimde ibraz edilecek belgeleri teslim etmek suretiyle başvurularını tamamlayacaklar. Başvurular bizzat veya kanunen yetkili kişiler tarafından yapılabiliniyor. Başvurular, başvuru işlemlerinin başladığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde yapılabilecek olup 14 Eylül 2017 tarihinde sona erecek. Başvuruların tamamlanması ile başvurular komisyonca usul ve esastan incelenerek karara bağlanacak.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yaparken 29 Ekim 2016'da ihraç edilen Aydın Bulut, ByLock kullanmadığını, Bank Asya'da hesabının bulunmadığını, gazete ve dergilere abone olmadığını öne sürerek, "Sadece rektörün kanaati ile ihraç oldum" ifadesini kullandı.

İhraç olmasının ardından çok sayıda öğrencisinin "Hocamız tam bir FETÖ düşmanıdır" şeklinde dilekçe verdiğini söyleyen Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden FETÖ aleyhindeki paylaşımlarını dilekçesine ek olarak ibraz etti. İhraç gerekçesinin "kanaat" olduğunu yineleyen Aydın, rektöre yapmış olduğu iki itirazın da reddedildiğini belirterek, "Bu rektör 10 Kasım 2016'da Nevşehir'de tutuklanan bir memuru 7 ay boyunca ihraç etmedi. Bu kadar belgeye rağmen beni 10 günde kanaat ile ihraç etti" dedi.

Avukat Emrah Halit Tuncay ise, TOKİ'den 1 Eylül 2016'da ihraç edilen vekili için başvuruda bulunduğunu söyledi. İlk önce internet üzerinden başvuru yaptıklarını, ardından da komisyona sunduklarını kaydeden Tuncay, "İlk önce internet üzerinde başvuru yapılması gerekiyor. Oradan alınan çıktılarla birlikte başvuru için gelinmesi gerekir. 14 Eylül'e kadar başvurular devam edecek, 60 gün içerisinde de sonuçlanacak" diye konuştu.