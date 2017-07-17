İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya verilen arada, adliye önünde toplanan grup, Doğan Medya baskınında darbecilerin şehit ettiği Vedat Bağcerci'nin fotoğrafını taşıyarak "idam isteriz" sloganları attı.

DHA'nın haberine göre; Grup adına açıklama yapan AK Parti Şişli İlçe Teşkilatlanma Başkanı Fatih Balcıoğlu, Doğan Medya grubunu basan FETÖ üyelerinin şu an mahkemede yargılandıklarını hatırlatarak, "Bu hainler gerekli cezayı alana kadar alanları ve mahkeme salonlarını terk etmeyeceğiz" dedi. Duruşmada erlerin komutanları tarafından kandırıldıklarını beyan ettiklerini belirten Balcıoğlu, komutanların ise rahat tavırlar sergilediğini vurguladı.

"TEK TİP ÜNİFORMALARLA MAHKEMEYE ÇIKMALARINI İSTİYORUZ"

"Kahraman" yazılı tişörtlerle duruşmalara gidilmesini de eleştiren Balcıoğlu, "Bizler aslında bugün şunu istiyoruz; tek tip üniformalarla, bu şekilde tulumlarla bundan sonra mahkemeye çıkmalarını ve en kısa sürede de hakettikleri cezaları almalarını temenni ediyoruz" diye konuştu. Grup yapılan açıklamanın ardından duruşmanın yapıldığı Çağlayan'daki İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna çıktı.

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