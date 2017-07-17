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FETÖ'cülere tulumlu protesto

FETÖ'nün 15 Temmuz'da Doğan Medya Center binasını basan 3'ü tutuklu 19 askerin yargılandığı davayı izlemeye gelen AK Parti Şişli İlçe Teşkilatı üyeleri ve müşteki yakınları, adliye önünde darbeci askerlere turuncu tulum giydirilmesini talep etti

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:24:15 Güncelleme: 15:28:11 DHA

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya verilen arada, adliye önünde toplanan grup, Doğan Medya baskınında darbecilerin şehit ettiği Vedat Bağcerci'nin fotoğrafını taşıyarak "idam isteriz" sloganları attı.

DHA'nın haberine göre; Grup adına açıklama yapan AK Parti Şişli İlçe Teşkilatlanma Başkanı Fatih Balcıoğlu, Doğan Medya grubunu basan FETÖ üyelerinin şu an mahkemede yargılandıklarını hatırlatarak, "Bu hainler gerekli cezayı alana kadar alanları ve mahkeme salonlarını terk etmeyeceğiz" dedi. Duruşmada erlerin komutanları tarafından kandırıldıklarını beyan ettiklerini belirten Balcıoğlu, komutanların ise rahat tavırlar sergilediğini vurguladı.

"TEK TİP ÜNİFORMALARLA MAHKEMEYE ÇIKMALARINI İSTİYORUZ"

"Kahraman" yazılı tişörtlerle duruşmalara gidilmesini de eleştiren Balcıoğlu, "Bizler aslında bugün şunu istiyoruz; tek tip üniformalarla, bu şekilde tulumlarla bundan sonra mahkemeye çıkmalarını ve en kısa sürede de hakettikleri cezaları almalarını temenni ediyoruz" diye konuştu. Grup yapılan açıklamanın ardından duruşmanın yapıldığı Çağlayan'daki İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna çıktı.

  • fetö
  • doğan medya center
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YORUMLAR 1
  • Misafir 6 dakika önce
    show show show ... yıllarca pkk li teröristler e bu tepki gösterilmedi .. hepiniz kuklasınız kukla
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