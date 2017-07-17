Beşiktaş'ta yol çöktü, bölge trafiğe kapatıldı

İstanbul'da Beşiktaş Saray Caddesi'nde rögar kapağının yanındaki çöküntü şüpheli bulununca yol trafiğe kapatıldı. Polis çevrede önlem alırken inceleme yapması için bomba uzmanı çağrıldı. Bomba uzmanı ekip olay yerine gelerek incelemede bulundu.

DHA'nın haberine göre; Yapılan incelemede herhangi olumsuz duruma rastlanmadı. Bunun üzerine belediye ekipleri yoldaki çöküntüyü gidermek için çalışma başlattı.