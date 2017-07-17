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Beşiktaş'ta yol çöktü, bölge trafiğe kapatıldı

Beşiktaş'ta yolda meydana gelen çöküntü, ekipleri alarma geçirdi

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:36:34 Güncelleme: 16:49:39

İstanbul'da Beşiktaş Saray Caddesi'nde rögar kapağının yanındaki çöküntü şüpheli bulununca yol trafiğe kapatıldı. Polis çevrede önlem alırken inceleme yapması için bomba uzmanı çağrıldı. Bomba uzmanı ekip olay yerine gelerek incelemede bulundu.

DHA'nın haberine göre; Yapılan incelemede herhangi olumsuz duruma rastlanmadı. Bunun üzerine belediye ekipleri yoldaki çöküntüyü gidermek için çalışma başlattı.

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YORUMLAR 9
  • Misafir 11 dakika önce
    her çukurun başına bir polis diksen
  • Misafir 36 dakika önce
    beşiktaşta yol çökmüş haber oluyor, ümraniyenin her tarafı patates tarlası gibi
  • Misafir 41 dakika önce
    Beşiktaş belediyesi adalet arıyormuş
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