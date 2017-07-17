AK Parti, Danışma Kurulu toplanamadığından, TBMM Genel Kurulu'nun bu ay sonuna kadarki çalışma programını içeren grup önerisini Genel Kurul'a taşıdı.

Kabul edilen öneriye göre, Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri'nin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, gündemin birinci ve ikinci sırasına alındı. Söz konusu tasarılar "temel kanun" olarak görüşülecek.

Ülke genelinde devam eden OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesine ilişkin iki Başbakanlık Tezkeresi'nin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda bugün yapılacak. Bölge Adliye Mahkemeleri'nin sorunlarına ilişkin tasarı da bugün ele alınacak.

18 ve 25 Temmuz günü yapılacak birleşimlerde sözlü sorular görüşülmeyecek.

Genel Kurul, haftalık çalışma günleri olan salı-çarşamba-perşembe günlerinin dışında, ay sonuna kadar cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri de çalışacak.

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