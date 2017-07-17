İstanbul'un Tuzla ilçesinde hırsızlık şüphelileriyle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Battal Yıldız, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yıldız'ın (31) cenazesi, görev yaptığı Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından karayoluyla Konya'ya getirildi.

Akşehir Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, helallik için Adsız Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Burada şehidin babası Ali ve annesi Keziban Yıldız, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin naaşı, daha sonra dualar ve tekbirlerle Nasrettin Hoca Meydanı'na alındı. Törene babasının polis yeleğini giyerek katılan şehidin 4 yaşındaki oğlu Hasan İlyas Yıldız'ın davranışları çevredekileri duygulandırdı.

"BAKMAYA DOYAMADIM"

Şehidin iki yaşındaki diğer çocuğu Mehmet Yıldız bir yakınının kucağında töreni izledi. Eşinin fotoğrafını öpen Emine Yıldız, "Bu ömür sensiz nasıl geçecek Battal'ım. Bakmaya doyamadım. Arkadaşların gidiyor, kalk Battalım." sözleriyle gözyaşı döktü.

Şehidin annesi Keziban Yıldız da "Sana doyamadım kuzum. Yetimlerin emanetin yavrum. Allah'ım sabır ver." diyerek ağladı. Ali Yıldız da oğlunun fotoğrafına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Acılı babayı yakınları teselli etti.

Şehidin yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği ve tabuta sarılarak uzun süre ağladıkları görüldü.

Yıldız'ın cenazesi, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş'ın öğle namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından, Akşehir Şehitliği'ne defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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