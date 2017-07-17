ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Şanlıurfa
GÜNDEM

Şanlıurfa'da yangında 3 kardeş hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da evde çıkan yangında hayatını kaybeden Bedriye (3), Mustafa (2) ve 6 aylık Ahmet Menek'in cenazeleri tek bir tabuta konuldu

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 19:41:56 Güncelleme: 19:46:11 İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 küçük kardeşin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna iki tabutta getirilen üç kardeşin cenazeleri, tek tabuta konularak götürüldü. 

İHA'nın haberine göre; Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karacadağ kırsal Mahallesi'ndeki evde sabah saatlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden Bedriye (3), Mustafa (2) ve 6 aylık Ahmet Menek'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Sabah saatlerinde iki tabutta getirilen 3 kardeşin minik bedenleri, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından saat 17.00 sıralarında yakınlarına teslim edildi. Morga getirilen Bedriye'nin cenazesi tek tabuta konulurken, 2 yaşındaki Mustafa ile 6 aylık Ahmet'in cenazeleri ise aynı tabutta taşınmıştı. Otopsi işlemlerinin ardından 3 cenaze de aynı tabuta konularak Siverek ilçesine götürüldü.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 1
  • Misafir 10 dakika önce
    Allah. I'm yardım edip sabır versin
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER