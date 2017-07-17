Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 küçük kardeşin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna iki tabutta getirilen üç kardeşin cenazeleri, tek tabuta konularak götürüldü.

İHA'nın haberine göre; Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karacadağ kırsal Mahallesi'ndeki evde sabah saatlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden Bedriye (3), Mustafa (2) ve 6 aylık Ahmet Menek'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Sabah saatlerinde iki tabutta getirilen 3 kardeşin minik bedenleri, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından saat 17.00 sıralarında yakınlarına teslim edildi. Morga getirilen Bedriye'nin cenazesi tek tabuta konulurken, 2 yaşındaki Mustafa ile 6 aylık Ahmet'in cenazeleri ise aynı tabutta taşınmıştı. Otopsi işlemlerinin ardından 3 cenaze de aynı tabuta konularak Siverek ilçesine götürüldü.