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Ankara Çinçin
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Ankara'da uzun namlulu silahlarla çatışma çıktı!

Ankara'nın Çinçin semtinde iki grup arasında uzun namlulu silahlarla çatışma çıktı, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 20:01:44 Güncelleme: 18 Temmuz 2017 Salı, 09:42:12 İHA

Ankara'nın Çinçin semtinde iki grup arasında uzun namlulu silahlarla çatışma yaşandı. Olayda yaralanan olmazken, çok sayıda polis olay yerine intikal ederek yoğun güvenlik önlemi aldı. 

İHA'nın haberine göre; olay, saat 18.00 sıralarında Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koray T., Çetin T. ve Hakan K. isimli şahıslar uzun namlulu silahlarla, Şehit Talip Yener Caddesi'nde kimliği öğrenilemeyen kişilerin üzerine ateş açtı.

Karşı tarafın da karşılık vermesi üzerine iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Bir müddet yaşanan çatışmanın ardından şahıslar geldikleri araç ile olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sokak üzerinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Kavganın Hakan K.'nın kardeşinin öldürülmesi nedeniyle çıktığı öne sürüldü.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çevrede çalışma başlattı.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 11 saat önce
    cahilden kaçmak da fayda var
  • Misafir 13 saat önce
    Cincin sakat yer...uzak durmakta fayda var
  • Misafir 13 saat önce
    Çinçin de normal.
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