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Zonguldak'ta minibüs şoförlerinin silahlı kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Zonguldak'ta, minibüs şoförleri arasında silahlı ve bıçaklı kavgada yaşandı. Olayda 3 kişi yaralandı

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 20:28:32 Güncelleme: 21:26:33 AA

Zonguldak'ta, minibüs şoförleri arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bulunan şehir içi dolmuş durağında, S.Ç. (32), R.Y. (32) ve İ.T. (56) arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ç. bıçakla kaburgasından, R.Y. sol ayağından ve İ.T. ise sağ dizinden silahla yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambülanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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