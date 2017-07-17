Kırşehir'de lunaparktaki eğlence treninin devrilmesi sonucu bir kişi öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hızırağa Mahallesi'nde faaliyet gösteren lunaparkta, dün "elma kurdu" olarak bilinen eğlence treninin raydan çıkarak devrilmesi sonucu Vahap Işık'ın (43) hayatını kaybettiği, Yunus Işık (6) ile Mehmet ve Bekir Erdal'ın yaralandığı olayın ardından gözaltına alınan işletme müdürü İ.D. ile operatör A.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.





Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Yaralıların, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü, Işık'ın cenazesinin otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan, soruşturma çerçevesinde lunaparkın faaliyeti geçici olarak durduruldu.

KIRŞEHİR