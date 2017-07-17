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"Eğer bu hain kalkışma girişimi, işgal girişimi başarılı olsaydı Suriye, Irak ve benzeri devletler gibi bir hale düşmüş olacaktık. Cenabıhakk bizi korudu ve büyük bir vakayı atlattık. Bu sadece bir darbe önlenmesi değil işgal önlenmesiydi. Bütün gönül coğrafyamıza yepyeni bir şekil vereceklerdi, bu önlendi. Gönül coğrafyamız hemen geldi.