ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 'seymen' kıyafeti giydi

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 21:54:24 AA

TBMM Başkanı İsmail Kahraman Ankara Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Necmettin Palacı tarafından hediye edilen 'seymen' kıyafeti giydi

  • 1 TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 'seymen' kıyafeti giydi
    1 | 14

    TBMM Başkanı İsmail Kahraman Ankara Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Necmettin Palacı tarafından hediye edilen 'seymen' kıyafeti giydi

  • 2 TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 'seymen' kıyafeti giydi
    2 | 14

    TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın ile Ankara'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etti. Eski Sağlık Bakanı Şıvgın, Meclis Tören Salonu'ndaki kabulde, Ankaralılar olarak 15 Temmuz'da gösterdiği kararlı duruş dolayısıyla Kahraman'a "seymenlik beratı" verilmesini kararlaştırdıklarını söyledi.

     

     

  • 3 TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 'seymen' kıyafeti giydi
    3 | 14

    Ankara'nın bilinmeyen yönleri hakkında bilgi veren Şıvgın'ın açıklaması sonrasında, Ankara Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Necmettin Palacı tarafından Kahraman'a seymen kıyafeti giydirildi ve ardından seymen andı okutturuldu.

  • 4 TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 'seymen' kıyafeti giydi
    4 | 14

    TBMM Başkanı Kahraman, Ankara'nın tarihi bir şehir, seymenliğin de önemli bir müessese olduğunu söyledi. Tarihi değerlere dönen kurumların, müesseselerin dimdik ayakta durduğunu, bunu sağlayanları tebrik etmek gerektiğini dile getiren Kahraman, buna Ankara Seymenler Derneğinin örnek verilebileceğini vurguladı.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 'seymen' kıyafeti giydi
    5 | 14

    "TÜRKİYE'MİZ HEP SEYMEN OLACAK, EFE OLACAK"

    Kahraman, Türkiye'nin büyük bir yıkımla karşı karşıya kalacağı hain işgal girişiminin birinci yılını geride bıraktıklarını söyledi. Bu hain kalkışmanın amacının sadece bir hükümeti devirmek olmadığını vurgulayan Kahraman, şunları kaydetti:

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000