Büyükada toplantısına 10 tutuklama talebi

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; Büyükada'daki toplantıda gözaltına alınan 10 şüpheli terör örgütüne yardım etmek suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından tutuklanması talep edilen 10 şüpheli:
İdil Eser (Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü),
İlknur Üstün (Kadın Koalisyonu),
Nalan Erkem (Helsinki Yurttaşlık Derneği),
Özlem Dalkıran (Helsinki Yurttaşlık Derneği),
Günal Kurşun (İnsan Hakları Gündemi Derneği),
Veli Acu (İnsan Hakları Gündemi Derneği),
Nejat Taştan (Eşit Haklar İzleme Derneği),
Şeyhmus Özbekli (Hak İnisiyatifi),
Ali Garawi (İsveç vatandaşı insan hakları eğitimcisi),
Peter Steudtner (Almanya vatandaşı insan hakları eğitimcisi).
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