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Cumhurbaşkan Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'dan '15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne ziyaret

18 Temmuz 2017 Salı, 03:14:24 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başbakan Binali Yıldırım ile Beştepe'deki '15 Temmuz Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

  • 1 Cumhurbaşkan Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'dan '15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne ziyaret
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında açılışını yaptığı 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ni Başbakan Binali Yıldırım ile ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

     

  • 2 Cumhurbaşkan Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'dan '15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne ziyaret
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    Şehitler Abidesi'ni ziyareti sırasında Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

  • 3 Cumhurbaşkan Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'dan '15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne ziyaret
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'ndeki incelemelerinin ardından vatandaşların arasından yürüyerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

  • 4 Cumhurbaşkan Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'dan '15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne ziyaret
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    Beştepe'deki 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde gerçekleştirilmişti.

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  • 5 Cumhurbaşkan Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'dan '15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne ziyaret
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