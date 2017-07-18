"Darbede suçüstü deneyimi bir ilk"

Eski Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ile Danıştay üyesi Muharrem Özkaya FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine

karşı gösterilen direnişin öncülerinden biriydi.



Darbecilere karşı sokağa çıkarak, “Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür” sözleriyle halkı direnişe davet eden Özkaya’nın aracı, darbecilerin kurşunlarının hedefi oldu. Özkaya, HSYK üyesi olduğu dönemde yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki gelişmelere ilişkin Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı:



15 Temmuz darbe girişimin nasıl haber aldınız, tepkiniz ne oldu?



Evimde TV izlerken Boğaziçi Köprüsü’nün tek yönlü trafiğe kapanması ve Ankara üzerinde yüksek sesle uçan savaş uçakları bir olağanüstülüğü haber veriyordu. Saat 22.44’te Afyonkarahisar milletvekili kardeşim Ali Özkaya telefonda “FETÖ’cülerin ağırlıklı olarak jandarma ve Hava Kuvvetleri’nde bir darbeye kalkıştığını, durumun son derece ciddi olduğunu, acil olarak halkın sokağa dökülmesini sağ lamamız gerektiğini” söyledi.

Saat 22.46’da Ankara Başsavcısı Harun Kodalak’a “Başsavcım, darbeye teşebbüsten anayasal düzene karşı silahlı kalkışma suçundan soruşturma açarak, darbeci askerler hakkında yakalama ve gözaltına alınma kararını versen ve özellikle emir komuta olmadığını, FETÖ’cü bir grubun kalkışması diye vurgulayıp ve basınla paylaşsan nasıl olur?” dedim. Sırasıyla Adalet Bakanlığı Müsteşarı’mız Kenan İpek’i, HSYK Başkanvekilimiz Mehmet Yılmaz’ı aradım. Başbakan’ımızın açıklaması, Adalet Bakanı’mızın kararlı duruşu, Ankara Başsavcısı’nın daha hemen darbenin başında darbecilerin yakalanmasına ve gözaltına alınmasına dair talimatı Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne vererek polis telsiz anonslarından geçilmesi ve tüm bunların basında yer almasıyla devletin darbecilerin karşısında olduğu yönündeki güçlü mesaj halka ve darbeye katılacak olanlara verilmiş oldu.

Türk yargısı 15 Temmuz’da nasıl bir sınav verdi?



Cumhurbaşkanı’mızın ölümü göze alıp uçtuğu bir ülkede, Adalet Bakanı ve HSYK Başkanı tepesine bomba yağan bir Meclis’te

kürsüdeyse, HSYK üyeleri de sokaklarda ve görevlerin başındaysalar elbette diğer illerde de hâkimler ve savcılar da o

gece darbecilere karşı adliyelerdedirler. Kalkışmaya karşı suçüstündeyken yargının mücadele deneyimi 50 yıllık darbeler tarihinde ilk defa yaşanıyordu. Hâkimevinde başkanvekili, müsteşar, başsavcısı, başsavcıvekilleri, bakanlık ve HSYK bürokrat

ve hâkimleri o gece sabaha kadar Ankara ve diğer illerde işbirliği, dayanışma ve cesaretle karşı duruş sergilemişlerdir. Darbenin ilk saatlerinde Bursa Başsavcılığı’nın darbeci il jandarma alay komutanında yakaladığı darbecilerin sıkıyönetim ve askeri mahkemelere atanacakların listesi, illerdeki darbecileri ele verdi. Görevdeki 5 HSYK üyesi ile 2 AYM üyesi hakkında gözaltı kararı cesaretle alınmış kararlardır. Olağanüstü toplanan HSYK Genel Kurulu 2 bin 742 hâkim ve savcı hakkında

uzaklaştırma kararı vermiştir.

Başkent sokaklarında o gece nelere şahit oldunuz?



Darbe girişimini öğrenir öğrenmez, eşimle de vedalaşarak saat 23.00’ten itibaren sokağa çıktım. Saat 24.00 gibi Genelkurmay

Kavşağı’nda, basın mensuplarına, “Yargı, darbeci FETÖ’cülere bu sefer teslim olmayacak, hesap soracak, gün demokrasiye

sahip çıkma günüdür” açıklamasında bulundum. 02.30’da Alpaslan Türkeş Bulvarı’ndan araçlarla konvoy halinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne doğru giderken, Jandarma Genel Komutanlığı’na 200-300 metre kala aracım kurşunlandı. Araca 4 kurşun isabet etti. Jandarma önündeki kavşak ve Millet Camii önü darbeci pilotlar tarafından bombalandığında da, 4 kardeşimle birlikte oradaydık. Kardeşlerimden birisi şarapnel parçasıyla yaralanırken, avukat olan amcaoğlum bacağından vuruldu.