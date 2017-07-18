Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emriyle Büyükada'da gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 10 şüpheliden 6'sı, 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan tutuklandı. 6 şüpheli ceza evine gönderilirken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA'nın haberine göre; Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimat üzerine 5 Temmuz Çarşamba günü Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Büyükada'da gözaltına alınan, ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen, 2'si Alman ve İsveç uyruklu olan 10 şüphelinin savcılıktaki işlemleri sonlandı. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki sorguları tamamlanan şüpheliler, 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



Şüphelilerden 6'sı tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe, 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.