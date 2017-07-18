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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması

Adalet Bakanı Bozdağ, tek kıyafet önerisine ilişkin "Çalışmamız sürüyor" dedi

18 Temmuz 2017 Salı, 12:19:56 Güncelleme: 13:01:46 AA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, tutuklu yargılanan FETÖ'cülere tek tip kıyafet önerisine ilişkin "Şimdi bir adım atacağız. Kapsamı daha henüz kesinleştirmedik. Şu anda çalışmamız sürüyor. Hem kapsamını hem de diğer bütün detayları bu çalışmanın sonunda açıklayacağız" dedi.

"TEP TİP" KIYAFET SORUSUNA YANIT

Bakan Bozdağ, Meclis'te gazetecilerin tutuklu yargılanan FETÖ üyelerine tek tip kıyafet önerisine ilişkin sorusu üzerine, "Şimdi bir adım atacağız, kapsamı ne olacak, nasıl olacak, bunları çalıştıktan sonra... Kapsamı daha henüz kesinleştirmedik. Bir hazırlık süreci var. Ondan sonra. Şu anda çalışmamız sürüyor. Hem kapsamını hem de diğer bütün detayları bu çalışmanın sonunda açıklayacağız." yanıtını verdi.

Bir gazetecinin, "Ceza İnfaz Kanunu'nun 64. maddesinde 'tek tip üniforma niteliğindeki giysiler giydirilemez' diye bir hüküm koymuştunuz." ifadeleri üzerine Bozdağ, "Öyle bir hüküm yok. Yani iklim şartlarına ve sağlık koşullarına uygun kıyafetlerden bahsediyor. Onun ne olduğunu belirleme yetkisi Adalet Bakanlığındadır." açıklamasını yaptı.

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YORUMLAR 27
  • Misafir 43 dakika önce
    Bugun ne yapiyorlarsa yarin icin beterinden korksunlar. Allah'in adaleti sasmaz.
  • Misafir 50 dakika önce
    tek tip kıyafet ve elleri ayakları zincire vurulmuş bir vaziyefette lütfen. Geç bile kalındı.
  • Misafir 1 saat önce
    bütün terorist leri ayırım yapmayin
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