Metro, Metrobüs ve Marmaray çalışıyor mu?+

İstanbul'da sağanak yağış hayatı esir aldı. İşe gitmek için yola çıkan İstanbullular zorluk yaşarken metro, metrobüs ve marmaray seferlerinde aksamalar yaşandı. Sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağışın ardından vatandaşlar, 'Metro, Metrobüs, Marmaray çalışıyor mu?' diye Google'da aramaya başladı. Peki, Metro, Metrobüs, Marmaray çalışıyor mu? İBB trafik durumu ne?

İBB TRAFİK DURUMU NE?

Yağış nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yollarda meydana gelen su birikintisi nedeniyle araçlar ilerleyemezken, bir çok araç yolda kaldı. Şehrin ana arterlerinde trafik tıkanırken, toplu taşımda da kent genelinde aksama yaşanıyor. Şehirde birçok kavşak ve viyadük sular altında kaldı.

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METRO, METROBÜS, MARMARAY ÇALIŞIYOR MU?

Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından metro, metrobüs ve Marmaray'da aksamalar yaşanıyor. Metro İstanbul'un Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre 12:10 itibariyle M1 ve M2 hatlarında kısmi sefer yapılmakta olup, diğer hatlarda seferler sorunsuz surmektedir. Metro seferleri aşağıdaki gibidir;

M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı - Kirazlı Metro Hattı kısmi sefer yapılıyor. Bakırköy-Yenikapı arası çalışmıyor.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı kısmi sefer yapılıyor.

M3 Kirazlı-Olimpiyat Metrokent Metro Hattı tarifeye uygun seferler yapılıyor.

M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı tarifeye uygun seferler yapılıyor.

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattı tarifeye uygun seferler yapılıyor.

T1 Bağcılar - Kabataş Tramvay Hattı tarifeye uygun seferler yapılıyor.

T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı tarifeye uygun seferler yapılıyor.

F1 Taksim - Kabataş Füniküler Hattı tarifeye uygun seferler yapılıyor.

T3 Kadıköy - Moda Tramvay Hattı tarifeye uygun seferler yapılıyor.

Marmaray tarafından yapılan açıklamaya göre 11.02 itibariyle seferlerin normal seyrinde devam etmektedir.

Bastıran şiddetli sağanak ile İstanbul’un bir çok noktasında trafik durma noktasına geldi, araçlar sel suları içinde mahsur kaldı.Bazı meydanlarda ve alt geçitlerde trafik tıkanırken, toplu taşımdabüyük aksamalar yaşandı metro seferleri bazı duraklara kadar yapılabildi. Şehirde birçok kavşak ve viyadük sular altında kalırken, aşırı yağış nedeniyle trafikte seyretmeye çalışan bazı metrobüslerin içine su doldu, kimi metro, metrobüs, duraklarını su bastı.

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