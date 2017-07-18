Pendik'te şortlu kızı darp eden saldırgan hakkında istenen ceza belli oldu

Pendik'te şort giydiği için saldırıya uğrayan üniversitesi öğrencisi Asena Melisa Sağlam'ı darp eden şüpheli Ercan Kızılateş hakkında “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçlarından 4 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Pendik'te 14 Haziran'da yolcu olarak bulunduğu minibüste, bir başka yolcu tarafından hakarete ve şiddete maruz kaldığını iddia eden Melisa Sağlam'ın şikayette bulunması üzerine, şüpheli Ercan Kızılateş hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda yakalanan Ercan Kızılateş'in 17 Haziran'da polis tarafından savunması alınmış ve hakkında Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nce "Vergi Usul Yasası'na muhalefet" suçundan verilen mahkumiyet kararı olduğunun tespiti üzerine serbest bırakılmayarak, Silivri Açık Cezaevi'ne gönderilmişti.

Şüpheli Ercan Kızılateş'in şikayet üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında çıkarıldığı Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "hakaret", "kasten yaralama", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti.

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