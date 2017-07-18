HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, TBMM İçtüzüğü değişikliği ile Meclis'in, "tamamen işlevsizleştirilmek ve iktidarın noteri haline dönüştürülmek istendiğini" söyledi.

Baydemir, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bir grup toplantısını daha eş genel başkanlarının yokluğunda gerçekleştirdiklerine işaret etti.

İstanbul'daki şiddetli yağışlarla ilgili sıkıntı yaşayan yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Baydemir, "Elbetteki doğal afetler, depremler, sel felaketleri hükümetler tarafından önlenemezler. Bu tür felaketler, bir doğa olayı olarak ifade edilebilir. Ancak, 20 yıldır kadim şehir İstanbul'u bu hükümet yönetiyor. En büyük afetin hükümet elleriyle, rant politikalarıyla, çarpık kentleşmeyle yağmur yağdığında sele dönüştüren politikalardan kaynaklı olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

"DARBE KİMDEN GELİRSE GELSİN LANETLİYORUZ"

15 Temmuz'da Türkiye'nin bir cunta kalkışması ile karşılaştığını, Meclisin dahi bombalandığını anlatan Baydemir, şöyle devam etti:

"Eğer cunta kalkışması hayat bulmuş olsaydı ne gibi bir politika bu ülkeyi bekliyorduysa, 12 Eylül cuntasından da biliyoruz ki başarıya ulaşamayan cunta kalkışmasının devamını AKP Hükümeti, AKP Genel Başkanının emriyle adım adım hayata geçirmiştir. 150 bini aşkın kamu emekçisinin ekmeğine el konuldu. Darbenin başarıya ulaşamadığı dönemde iktidar, Erdoğan, 'bu Allah'ın bir lütfudur' deyip kendi darbesini gerçekleştirdi.

Darbe gerçekleşmiş olsaydı eş başkanlarımız yine cezaevinde olacaktı. 20 Temmuz OHAL rejimi darbesinin apoletli, pırpırlı darbecilerden ne farkı var? Darbe kimden gelirse gelsin lanetliyoruz. Kravatlıdan gelen darbenin, apoletten gelen darbeyle aynı sonuca yol açtığı açık ve net ortadadır. Dolayısıya apoletli darbenin de kravatlı darbenin de her ikisinin canı cehenneme."

Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin tutuklu milletvekilleri hakkında karar vermemesini eleştiren Baydemir, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, HDP TBMM Grup Toplantısına cezavinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanıp konuşma yapmak istemesine ilişkin TBMM Başkanlığına gönderdiği dilekçeyi okudu. Baydemir, "Bu hukuksuzluğu ortadan kaldırmanın bir yolu da budur. Bu sistem olmazsa o zaman Anayasa Mahkemesi önündeki tehdidinizi, şantajınızı, engelinizi kaldırın ve mahkeme kararını açıklasın." dedi.

Baydemir, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumunu desteklediklerini belirtti. KHK ile ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevinin devam ettiğini anımsatan Baydemir, "150 bini aşkın insanın ekmeğine el konuldu. Cezaevinde herkesin fotoğraf çektirme hakkı var ama Nuriye ve Semih'in yok. Çünkü, Nuriye ve Semih'in bedeninin erimesi aynı zamanda onların iktidarının nasıl bir zulüm içerisinde eridiğinin göstergesi olacaktır. Ondan dolayı korkuyorlar." ifadesini kullandı.