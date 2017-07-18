TEM Otoyolu İstanbul yönü 1 ay trafiğe kapatılacak

TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Abant ve Kaynaşlı kavşakları arası İstanbul yönü, üst yapı onarım çalışmaları için 24 Temmuz'dan itibaren 1 ay ulaşıma kapatılacak.
Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı- Kaynaşlı Kavşağı arası Ankara-İstanbul istikametinde üst yapı onarımı yapılması amacıyla, 24 Temmuz tarihinde çalışmaya başlanacak olup 24 Ağustos tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. Bu tarihler arasında Ankara- İstanbul istikametindeki trafik akışı Abant Kavşağından D- 100 devlet yoluna yönlendirilecek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan TEM Otoyoluna tekrar katılım sağlanacaktır" denildi.
- TEM
- tem otoyolu ne zaman kapanacak
- tem istanbul
- bolu dağı
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 4
-
Misafir 6 dakika önceYazın yol yapımı kışın hava muhalefeti.00
-
Misafir 12 dakika öncezaten gerek yoktu.iyi oldu trafik rahat zaten00
-
Misafir 14 dakika önceİstanbul yönünde daha fazla iniş var. Eski zamana göre daha fazla yoğunluk olduğundan, sürücülerin daha dikkatli davranmaları gerekir00