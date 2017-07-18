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TEM Otoyolu İstanbul yönü 1 ay trafiğe kapatılacak

TEM otoyolu Abant-Kaynaşlı Kavşağı arası İstanbul istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle 1 ay boyunca trafiğe kapatılacak

18 Temmuz 2017 Salı, 17:04:33 Güncelleme: 17:36:37 DHA

TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Abant ve Kaynaşlı kavşakları arası İstanbul yönü, üst yapı onarım çalışmaları için 24 Temmuz'dan itibaren 1 ay ulaşıma kapatılacak.

Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı- Kaynaşlı Kavşağı arası Ankara-İstanbul istikametinde üst yapı onarımı yapılması amacıyla, 24 Temmuz tarihinde çalışmaya başlanacak olup 24 Ağustos tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. Bu tarihler arasında Ankara- İstanbul istikametindeki trafik akışı Abant Kavşağından D- 100 devlet yoluna yönlendirilecek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan TEM Otoyoluna tekrar katılım sağlanacaktır" denildi.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 6 dakika önce
    Yazın yol yapımı kışın hava muhalefeti.
  • Misafir 12 dakika önce
    zaten gerek yoktu.iyi oldu trafik rahat zaten
  • Misafir 14 dakika önce
    İstanbul yönünde daha fazla iniş var. Eski zamana göre daha fazla yoğunluk olduğundan, sürücülerin daha dikkatli davranmaları gerekir
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