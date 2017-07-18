İstanbul'da günlük yaşamı felç eden şiddetli yağış ve sel sırasında bir trafik polisi zor şartlarda görevini yapmaya çalıştı.

Haberturk.com Whatsapp Hattı'na gelen bir fotoğrafta İstanbul Vatan Caddesi'nde görevli bir trafik polisinin şiddetli yağışın neden olduğu selden korunmak için ayakkabılarını çıkarıp, pantolonunun paçalarını dizlerine kadar sıvayarak zorlu şartlarda görevini yapmaya devam ettiği görülüyor.

HABERTURK.COM OKURLARININ KAMERASINDAN İSTANBUL'DAKİ SEL