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Zor şartlarda görevini yapmaya çalıştı

İstanbul'da şiddetli yağışın neden olduğu sele rağmen, bir trafik polisi zor şartlarda görevini yapmaya çalıştı

18 Temmuz 2017 Salı, 17:18:05 Güncelleme: 17:27:06 HABERTURK.COM

İstanbul'da günlük yaşamı felç eden şiddetli yağış ve sel sırasında bir trafik polisi zor şartlarda görevini yapmaya çalıştı.

Haberturk.com Whatsapp Hattı'na gelen bir fotoğrafta İstanbul Vatan Caddesi'nde görevli bir trafik polisinin şiddetli yağışın neden olduğu selden korunmak için ayakkabılarını çıkarıp, pantolonunun paçalarını dizlerine kadar sıvayarak zorlu şartlarda görevini yapmaya devam ettiği görülüyor.

HABERTURK.COM OKURLARININ KAMERASINDAN İSTANBUL'DAKİ SEL

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YORUMLAR 8
  • Misafir 1 saat önce
    Polisimize helal olsun
  • Misafir 1 saat önce
    Polise helal olsun da, memurun gerekli ekipmanı neden sağlanmıyor, onu sorguluyorum..
  • Misafir 2 saat önce
    Çizme şart
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