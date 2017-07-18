Çorum'da, 46 yıl önce vefat eden Mustafa Kemal Aydoğudu'nun mezar taşına "Mustafa Kemal Atatürk Aydoğudu" yazılması üzerine inceleme başlatıldı.

Merkeze bağlı Altınbaş köyünde, yakınının kabrini ziyareti sırasında bir mezar taşında "Mustafa Kemal Atatürk Aydoğudu" yazdığını gören kişi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine köye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mezarlıkta inceleme yaptı, mezar taşının fotoğraf ve görüntüsünü çekti.

"Mustafa Kemal Atatürk Aydoğudu" yazan mezar taşının 46 yıl önce vefat eden 5 çocuk babası Mustafa Kemal Aydoğudu olduğu belirlenince yakınlarının ifadesine başvuruldu.

"BÖYLE YAZILMASINDAN RAHATSIZLIK DUYDUM"

Jandarma tarafından ifadesine başvurulan ve köyde yaşayan Mustafa Kemal Aydoğudu'nun oğlu Satılmış Aydoğudu, olaydan haberi olmadığını öne sürdü.

Almanya ve Çorum'da yaşayan iki kardeşi bulunduğunu aktaran Aydoğudu, şu iddialarda bulundu:

"Kardeşlerimle konuşmuyorum. Mezar taşını da 2 yıl önce onlar yaptırdı. Babamın mezar taşına isim olarak 'Mustafa Kemal Atatürk' yazdırmışlar. Bunu neden yaptıklarını bilmiyorum. Babamın mezarına böyle yazılmasından varisi olarak rahatsızlık duydum. İlgili kurumlarca gerekli araştırmaların yapılmasını, varsa cezalandırılmalarını istiyorum. Bu durumu, kolluk kuvvetlerinin beni aramasıyla öğrendim."

Yetkililer ise olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Bu arada jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından mezar taşındaki "Atatürk" isminin silindiği görüldü.

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Mustafa Kemal Atatürk Aydoğudu