Bitlis'in Kayadağ köyü kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin güvenlik korucusu Nihat Çaprak'ın şehit edilmesi olayının faili olduğu bildirildi.





Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Sarpkaya bölgesinde, 16 Temmuz saat 15.55 sıralarında Kayadağ köyü mevkisinde düzenlenen operasyon sırasında, bir grup bölücü terör örgütü mensubuyla kısa süreli sıcak temas sağlandığı belirtildi.





Operasyon bölgesinde, 17-18 Temmuz'da yürütülen arazi arama taramasında biksi makineli tüfek, 4 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, 4 el bombası, 14 kilogram plastik patlayıcı ve muhtelif yaşam malzemelerinin ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon bölgesinde 17 Temmuz'da tespit edilen hedeflere Türk jetlerince hava harekatı düzenlenmiş, ayrıca hedefler Atak taarruz helikopterleri tarafından ateş altına alınmıştır. Bölgede yapılan arazi arama tarama faaliyetinde 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.







Etkisiz hale getirilen teröristlerin yapılan kimlik tespitlerinde bölücü terör örgütü mensubu A.Ü, (İçişleri Bakanlığının yeşil listesinde bulunan ve 26 Ekim 2014'de güvenlik korucu Nihat Çaprak'ın şehit edilmesi olayının faili) olduğu tespit edilmiştir. Diğer bölücü terör örgütü mensubunun kimlik tespit çalışmalarına devam edilmektedir."

Açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar, zaman mefhumu gözetmeksizin her türlü hava koşullarında aralıksız olarak operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.