Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda yürüyüş yaptığı sırada düşerek yaralanan kişi kurtarıldı.

Kütahya’dan tatile gelen Kadir Turgut (25), Kayadibi Mahallesi'ndeki Saklıkent Kanyonu'nda yürüyüş yaptığı sırada kayarak düştü. Başını zemindeki kayalıklara çarparak yaralanan kişiyi görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.





Yaralanan Turgut'a ilk müdahaleyi olay sırasında kanyonda bulunan UMKE gönüllüsü Yasin Babacan ile Hüseyin Pınar yaptı. Ekiplerin yaralıya ulaşmasıyla sedyeye alınan Turgut, kanyonun girişine kadar taşındı. Akıntının fazla olduğu kanyondan halat yardımıyla çıkan ekipler, Turgut'u kanyon girişinde bekleyen ambulansa ulaştırdı.

Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Turgut'un sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi.





Yaralıya ilk müdahaleyi yapan Babacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralının parkurun son 200 metresinde ayağının kayması sonucu düştüğünü ve başından yaralandığını söyledi.

Yaralının bilincinin ilk etapta kapalı olduğunu anlatan Babacan, "İlk müdahaleyi yaptık. Görevli sağlık ekiplerinin gelmesiyle yaralıyı yaklaşık 20 dakika taşıdık. Yaralı ilk andan kötüydü ama daha sonra bilinci yerine geldi." dedi.

UMKE Fethiye görevlisi Mustafa Eren ise yaralıya ilk olarak kanyonda bulunan iki UMKE gönüllüsü ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini kaydetti. Eren, yaralıyı vatandaşların da yardımıyla, yaklaşık bin 200 metre taşıdıklarını kaydetti.