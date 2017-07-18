Afyonkarahisar'da göreve giden 112 Acil ambulansına çarpan ve ambulansta bulunan görevlileri darp eden alkollü ve ehliyeti olmayan sürücü ile araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, alınan bir ihbarı değerlendirmek üzere yola çıkan Halil K'nın kullandığı 112 Acil ambulansı ile Ramazan Ö'ün kullandığı otomobil, Mecidiye Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazanın ardından otomobilden inen sürücü ve 2 kişi ambulansta görevli şoför ve sağlık ekibine saldırdı. 112 ekibinden sürücü ile birlikte Ayşe D. ve Alpaslan D, darp sonucu yaralandı.

Sağlık ekibini darp eden kişilere olay yerine gelen polisler müdahale etti.

Biber gazı kullanarak etkisiz hale getirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Olayda 112 ekibine saldırdığı ileri sürülen, çarpışma sırasında da yaralandığı belirtilen bir kişi ise yine saldırıya uğrayan ambulans eki tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye sevk edildi. Tedavisi tamamlanan kişinin de ifadesi alınmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polisin yaptığı inceleme sonrasında sürücünün 157 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı.