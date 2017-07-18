Yaz tatili ne zaman bitiyor

9 Haziran 2017 Cuma günü karnesini alan milyonlarca öğrenci, 3 aylık yaz tatiline giriş yapmış ve dinlenmeye başlamıştı. Oldukça yorucu geçen bir dönemin ardından öğrenciler yeni yıla daha dinç bir şekilde girmek için dinleniyor. Peki okullar ne zaman açılacak? Tatil ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2016-2017 eğitim-öğretim dönemi boyunca zorlu derslere katılan ve bu derslerden geçer notu almak için sınavlarına da çalışıp giren öğrenciler, bütün bir dönemin yorgunluğunu atmak için yaz tatiline 9 Haziran 2017 Cuma günü başlamıştı.

Tatilin bitmesine henüz uzun bir süre var ancak bazı öğrenciler "okullar ne zaman açılacak?" ve "tatil ne zaman bitiyor?" diye soruyor. Sorunun cevabı ise, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 2017-2018 çalışma takviminde yer alıyor.

MEB tarafından açıklanan çalışma takvimine göre, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak. Milyonlarca öğrenci, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü sınıflarını dolduracak ve yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamış olacak.

Birinci kanaat dönemi, 19 Ocak 2018 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler 15 günlük sömestr tatiline başlayacak. Ardından 15 günlük tatil sürecinden sonra ikinci kanaat dönemi 5 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak ve öğrenciler yeniden sınıflarına dönecek.

2018 yaz tatili ise ikinci kanaat döneminin 8 Haziran 2018 Cuma günü sonlanmasıyla birlikte başlayacak ve öğrenciler yeniden 3 aylık tatile başlayacak.

ÖĞRENCİLER YAZ TATİLİNDE NELER YAPMALI?

Yaz tatilinde bulunan öğrenciler için uzmanlar uyarılar yapıyor. Öğrencilere yapılan tavsiyeler kapsamında öğrenciler tatilde bol bol dinlenmeli, fakat sürekli olarak eve hapis kalmamalı. Aynı zamanda teknolojik cihazlarla da aşırı derecede içli-dışlı olmamak gerekiyor. Tatilde beden ve ruh sağlığı için yapılması gereken en doğru şeyler aşağıda listelenmiştir;

Akraba ziyaretleri

Sosyal aktiviteler

Yaşlı ve hasta ziyaretleri

Spor ve kültürel faaliyetler

Genel kültüre dayalı bilgi öğrenmek

Tarihi, manevi ve kültürel geziler yapmak

Konu tekrarı yapmak

İkinci döneme hazırlık

Yeni arkadaşlıklar edinmek

2017 YILINDA KALAN RESMİ TATİLLER

Zafer Bayramı (30 Ağustos 2017)

Kurban Bayramı 1. gün (1 Eylül 2017)

Kurban Bayramı 2. gün (2 Eylül 2017)

Kurban Bayramı 3. gün (3 Eylül 2017)

Kurban Bayramı 4. gün (4 Eylül 2017)

Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim 2017)

Okullar ne zaman açılacak?

tatil ne zaman bitiyor?

Yaz tatili ne zaman bitiyor