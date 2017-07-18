Diyarbakır'da camide dua okuduğu sırada 11 yerinden bıçaklanan Fabrika Mahallesi Kanal Cami İmamı 64 yaşındaki Osman Deniz, ağır yaralandı. Hastanede yoğun bakıma alınan Deniz'in hayati tehlikesi devam ediyor. Olayla ilgili psikolojik sorunları olduğu belirtilen Y.A. tutuklandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir İlçesi'ne bağlı Fabrika Mahallesi'nde Kanal Cami'nin 21 yıllık imamı Osman Deniz, dün akşam namazının ardından tesbihata başladı. Namaz bittikten sonra cemaatle birlikte dua okunduğu sırada içeri bir kişi girdi. İçeride bulunanların yanına oturan saldırgan Y.A. sağ kolundan çıkardığı ekmek bıçağıyla imam Deniz'i 11 yerinden bıçakla yaraladı.







Ağır yaralanan Osman Deniz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Cemaatin müdahale ettiği saldırgan Y.A., olay yerinden kaçmayı başardı. Bölgeye çağırılan ambulansla Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan imam Deniz, tedavi altına alındı. Yoğun bakımda olan Deniz'in iç kanama nedeniyle uyutulduğu ve ameliyata alınamadığı belirtildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI



Polisin olay yerine gelmesinden kısa süre sonra saldırgan Y.A., Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerince kısa sürede yakalandı. Saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı ve psikolojik tedavi gördüğü belirtildi. Polisteki sorgusundan sonra Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarılan saldırgan Y.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevne konuldu. Yetkililer, olayın siyasi bir boyutunun bulunmadığını ve adli bir vaka olduğunu belirtti.