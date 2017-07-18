Ankara'da, arızalanan tırın birden çalışması sonucunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 araç birbirine girdi.

İHA'nın haberine göre; kaza, saat 15.00 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Ostim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Ereğli'den sanayi malzemesi yüklenen Cafer G. yönetimindeki TIR, malzemelerin boşaltılmasının ardından arızalandı.

Araçtan inen sürücü Cafer G., takviye kablosu ile TIR'ı çalıştırmayı başardı ancak içinde kimsenin bulunmadığı TIR birden hareket etmeye başladı. Park halindeki 7 araca çarparak ilerleyen tırı durdurmaya çalışan Cafer G. ezilme tehlikesi atlattı.

TIR son olarak araca çarparak durabildi. TIR'ın çarptığı aracın diğer araçlara çarpmasıyla birlikte toplam 18 araç birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan TIR şoförü ile araç sahipleri arasında tartışma yaşandı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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