Marmaris baskını davasında Çiğli imamı olduğu iddia edilen ve ‘Paşa' lakaplı Zekeriya Kuzu deliller, bilirkişi ve raporlar üzerinde savunma yaptı.



Kuzu, konuşmasında iddianamemin dedikodu üzerinden hazırlandığını söyleyince, duruşma savcısı Ali Cenk Düzgün ‘Baki'ye ait, "Öğüt veren hikaye anlatmaya kalkarsın, bir bakarsın anlatmaya kalkıştığın yerde hikaye efsaneye dönüşür ve kendin de inanırsın' sözleri ile cevap verdi.



Savcı Düzgün ayrıca Kuzu için, "Bu devletin şerefli güvenlik güçleri seni görevinin başında değil, bir menfezde korkakça saklanırken yakaladı. Bunu da unutma" dedi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Kadir Tamer'in haberine göre, ' 15 Temmuz Darbe Girişimi' gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele baskın düzenlenmesine ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada toplanan deliller, raporlar ve bilirkişi raporları üzerinde sanıklar savunmalarını yapıyor.



RAPORLARI REDDETTİ



Davanın üçüncü duruşması dördüncü celsesinde suikast timinin başındaki eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, savunmasına başlarken tüm delil ve raporları reddettiğini söyledi. Kendisi ile ilgili olarak tanık olarak ifade veren S.B. ve E. M.'nin iddialarını da kabul etmeyen Sönmezateş,



"Benim FETÖ'cü olduğumu söylemişler. Asıl onlar FETÖ'cüdür. Bu kişiler Ergenekon ve Balyoz'da birçok insanın tutuklanmasına neden oldular. S.B ve E.M. Adil Öksüz'le neden bir araya geldiler? E.M. darbe girişiminden bir ay önce dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı'na hangi konuda brifing verdi. Bunlar araştırılmalı. Pandoranın kutusu açılmadı ama aralanmaya başladı" dedi.



BAŞKAN UYARDI



Sanık Sönmezateş'in savunmasında 'Ahlaksız, şeref yoksunu' gibi sözleri söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ "Duruşma adabına cümleler kullan" diyerek uyardı.

MESAJ TARTIŞMASI



Duruşmada hakkındaki deliller ile ilgili söz alan eski Binbaşı Şükrü Seymen ise "Telefonumda bulunduğu söylenen Kakao Talk bulgularının sistem dosyası içinde olduğu görülmektedir. Bu da kullandığım telefonun firması tarafından kurulan bir yama programdır. Kimse FETÖ'cülüğü benim üstüme giydiremez. Allah'tan başka hiç kimseden korkum yok" dedi. Seymen'in bu sözleri üzerine araya giren mahkeme başkanı "Mesaj içeren sözlerle konuşma. Kimse senden az cesaretli değil" diyerek uyarıda bulundu.

'DEDİKODUDAN İBARET'



Paşa lakaplı ve Çiğli imamı olarak adı geçen MAK timinde görevli eski Astsubay Zekeriya Kuzu da iddianamenin dedikodudan ibaret olduğunu ileri sürdü. Kuzu "Yanlış zamanda yanlış yerde bulunduğum için bugün buradayım. Savcı dedikodulardan iddianame hazırlamasaydı, kendisini takdir ederdim.



Keşke 15 Temmuz yaşanmasaydı. MAK timlerinin Türkiye genelinde birleştirilmesi FETÖ projesi ise benim bundan haberim yok. Marmaris'e geldik, yakalandık. Ama sorun bakalım biz Marmaris'e niye geldik? Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları akşamları rahat uyku uyuyorlar mı acaba? Biz 25 Temmuz'da yakalanmadık, jandarmaya gündüz teslim olduk. Ben buradakilerin sadık FETÖ'cü olduklarına inanmıyorum" diye konuştu.

SAVCIYI KIZDIRDI



Kuzu ifadesinin devamında duruşma savcısına yönelik, "Sayın Savcı peşin satan esnaf gibi oturuyor. O yazacağını yazmış, biz kendimizi savunmaya çalışıyoruz Biz cani değiliz. Sadece yanlış zamanda, yanlış yerde olduk" dedi.

'KORKAKÇA SAKLANIRKEN YAKALANDIN'



Kuzu'nun bu sözlerinden sonra söz alan duruşma Savcısı Ali Cenk Düzgün, "Sanıkların savunmasına saygım var. İddianame Türk hukuk tarihinde yargılamaya iştigal eden Türk yargısının bugüne kadar en yalın ve sade tamamen maddi deliler ile donatılmış, hemen hemen hiçbir yerinde taraflardan birinin ifadelerine alıntı gereği duyulmadan hazırlanmıştır" dedi.



Kuzu'ya Baki'nin ‘Öğüt veren hikaye anlatmaya kalkarsın, bir bakarsın anlatmaya kalkıştığın yerde hikaye efsaneye dönüşür ve kendin de inanırsın' sözleri ile cevap veren Düzgün, "Bu devletin şerefli güvenlik güçleri seni görevinin başında değil, bir menfezde korkakça saklanırken yakaladı" dedi. Duruşma diğer sanıkların dinlenmesi ile devam etti.

Zekeriya Kuzu

MARMARİS

15 temmuz