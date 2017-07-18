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FETÖ'cü SAT komandosunun bodrumundan cephanelik çıktı

FETÖ'den tutuklanan eski SAT komandosu Levent Özcan'ın evinden çok sayıda cephanelik bulundu

18 Temmuz 2017 Salı, 21:28:04 Güncelleme: 21:33:52 İHA

İstanbul'da gelen ihbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, FETÖ'den tutuklanan eski SAT komandosu Levent Özcan'ın ikamet ettiği binanın bodrum katında cephanelik ele geçirdi. 

İHA'nın haberine göre; bir ihbarı değerlendiren Ümraniye İlçe Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınarak tutuklanan eski SAT komandosu Levent Özcan'ın evinin bodrumunda aramalarda bulundu.

Yapılan aramalarda 2 adet Colt uzun namlulu silah, 2 adet MP5 uzun namlulu silah, 25 adet boş uzun namlulu silah şarjörü, 1 adet boş Sig Sauer şarjör, 4 adet çelik yelek, 2 adet kask, 1 adet askeri postal, 2 adet avcı bıçağı, 1 adet el feneri, 1 adet işaretleyici fener, 2 adet gözlük, 1 adet ilk yardım çantası, 530 adet 5.56*45 dolu fişek, 50 adet 9*19 dolu fişek, çeşitli askeri malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar kriminal incelemeye gönderildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 16 dakika önce
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