İstanbul'da gelen ihbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, FETÖ'den tutuklanan eski SAT komandosu Levent Özcan'ın ikamet ettiği binanın bodrum katında cephanelik ele geçirdi.
İHA'nın haberine göre; bir ihbarı değerlendiren Ümraniye İlçe Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınarak tutuklanan eski SAT komandosu Levent Özcan'ın evinin bodrumunda aramalarda bulundu.
Yapılan aramalarda 2 adet Colt uzun namlulu silah, 2 adet MP5 uzun namlulu silah, 25 adet boş uzun namlulu silah şarjörü, 1 adet boş Sig Sauer şarjör, 4 adet çelik yelek, 2 adet kask, 1 adet askeri postal, 2 adet avcı bıçağı, 1 adet el feneri, 1 adet işaretleyici fener, 2 adet gözlük, 1 adet ilk yardım çantası, 530 adet 5.56*45 dolu fişek, 50 adet 9*19 dolu fişek, çeşitli askeri malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar kriminal incelemeye gönderildi.
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Misafir 16 dakika önceİdam00